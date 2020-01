La película de Mega Man ficha al guionista de ¡Batman!

La película de Mega Man no sólo está viva. Acaba de contratar a Mattson Tomlin, guionista de The Batman, como encargado de crear la historia.

Las películas basadas en videojuegos por lo general son proyectos que rara vez resultan bien. Pero para salir de esa aventura con éxito tal vez la mejor alternativa sin duda sería contratar a los responsables de mantener el legado de personajes muy importantes para la cultura popular, como Batman.

Al menos esa parece ser la lógica de Capcom y el equipo de producción que buscan llevar a la pantalla grande una adaptación de Mega Man. Sí, la popular franquicia de videojuegos que tiene una larga trayectoria y culto entre la comunidad gamer.

Ahora, según revela The Hollywood Reporter, la película no sólo está viva, sino que ha dado un paso importante en su proceso de producción con el fichaje de Mattson Tomlin como guionista encargado de darle forma a la trama de este embrollo.

Hay algunos puntos interesantes a evaluar aquí. Tomlin no es un escritor de mucho renombre como otros, pero goza de una popularidad reciente gracias a que será el responsable de The Batman.

Sin embargo tampoco sabemos qué esperar de esta cinta. Se ha retrasado por años y cada nuevo anuncio de su reparto siembra más dudas sobre la clase de película que veremos.

Pero tal vez el punto más delicado es que Chernin Entertainment es la compañía encargada de la producción de la cinta de Mega Man.

El nombre igual tal vez no sea identificado de inmediato. Pero ellos son responsables de "joyas" y desaciertos como Planet of the Apes, Ford v Ferrari, Hidden Figures, Oblivion, Exodus: Gods and Kings, The Drop y Underwater.

Así que francamente no sabemos qué esperar.