ONU prohíbe a sus oficiales usar WhatsApp por razones de seguridad

WhatsApp se encuentra en el centro del huracán y la incertidumbre. Luego de que se hiciera público el informe forense de seguridad digital sobre el hackeo a Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y dueño de Amazon.

La investigación reveló que la seguridad del hombre fue vulnerada gracias a un video enviado a través de WhatsApp.

Este señalamiento ha detonado una sutil pero visible guerra interna entre la comunidad tecnológica. En donde Facebook ha terminado culpando incluso a Apple por su sistema operativo iOS.

Ahora las cosas con la reputación de la aplicación de mensajería se vuelve más delicada. Ya que se ha hecho público que los oficiales de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tienen prohibido el uso de WhatsApp desde el año pasado, justamente por razones de seguridad.

La agencia informativa Reuters ha liberado este dato, citando la declaración de un portavoz de la ONU, Farhan Haq.

La revelación fue dicha al ser cuestionado sobre si el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se había comunicado ya con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Señalado como potencial responsable de enviar el mensaje que vulneró a Bezos:

Los altos funcionarios de la ONU han recibido instrucciones de no usar WhatsApp, no es compatible como un mecanismo seguro.

Entonces no, no creo que el secretario general lo use.