La ONU fue atacada por hackers y se mantuvo en secreto

Nunca nos enteramos porque no e hizo público hasta ahora, pero la mismísima ONU fue víctima de ataques de hackers y aquí te contamos todo.

La ONU sabe mantener secretos, eso queda muy claro con lo que vamos a ver a continuación, pues parece que no solamente uno ni dos, sino 42 servidores de la Organización de las Naciones Unidas fueron hackeados y todo se mantuvo en secreto.

La importancia de la Ciberseguridad

De acuerdo a un documento filtrado, se puede saber que las oficinas de la ONU fueron vulneradas de parte de hackers el año pasado. Esto ocurrió tanto en Ginebra como en Viena y al parecer, no solamente lograron pasar las defensas de esta importante organización mundial, sino que robaron información de los servidores.

Lamentablemente, no se conoce la identidad de los atacantes ni se sabe exactamente cuánto daño causaron ni cuánta información se robaron pero ¿qué tan delicado es el asunto para mantenerlo en secreto por tanto tiempo?

Curiosamente, ahí no termina todo, pues parece que este ataque puede no haber terminado aún, sino que se sospecha que los 42 servidores vulnerados podrían no ser los únicos, sino que se cree que otros 25 servidores podrían estar siendo atacados.

Una vez que se dio a conocer esto, la ONU no tuvo más opción que hablar al respecto, pero lo que dicen podría no ser del todo cierto, pues ya vimos que son muy buenos ocultando información del público general.

Lo que la ONU dice es que no se comprometió información valiosa y que no solamente fue un solo ataque, sino que se registraron dos de estos. El primero ocurrió en Julio y el segundo se registró en Agosto.

Algo que si confirman a pesar de todo lo anterior, es que los atacantes no eran amateurs, sino que el hackeo que recibieron requiere de un alto conocimiento de los recursos para realizar esta tarea y de mucho talento en esta área.

En cuanto tengamos más noticias sobre esto, y seguramente las tendremos; se las haremos saber.