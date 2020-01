Nintendo Switch ya supera en ventas mundiales a la Super Nintendo

Nintendo alcanzó ventas totales que ascienden a los 49,79 millones de unidades, cifra que supera las ventas logradas por SNES.

El gigante de los videojuegos Nintendo comienza con buen pie el 2020. ¿La razón? las ventas de Nintendo Switch ya superaron a las de la Super Nintendo.

En 2017, la compañía nipona corrigió su error con el lanzamiento de Nintendo Switch, la primera consola híbrida, con un apartado gráfico muy mejorado, mayor colaboración con las 'third parties' e indies, pero sin perder sus señas de identidad ni el amor por la innovación.

La unidad principal de la Switch es la consola, una portátil que funciona con batería y cuenta con una pantalla LCD de 6.2 pulgadas (15.75 cm). ​El módulo de tableta mide 23.9 x 10.2 x 1.4 cm y pesa 297 g. Además, posee un procesador NVIDIA Custom Tegra.

Los reportes indican que Nintendo Switch, entre el pasado 23 al 29 de diciembre, logró vender un total de 961.543 unidades, casi un millón de consolas. Para la compañía es todo un récord.

Con estos números, Nintendo alcanzó ventas totales que ascienden a los 49,79 millones de unidades, cifra que supera las ventas logradas por SNES (Super Nintendo Entertainment System), que fueron de 49,10 millones de unidades, desde su lanzamiento en 1990 hasta que se cesó su producción.

Estados Unidos es líder

Del número de unidades vendidas del Nintendo Switch se detalló, en un informe, que un total de 17,33 millones de consolas vendidas en Estados Unidos; 13,22 millones en Europa, y 11,62 millones en Japón, añadiendo algo más de siete millones del resto de regiones.

El siguiente objetivo de Nintendo es seguir superando y batiendo a los demás sistemas competidores de su propia historia, ya que después de doblegar en ventas a la SNES, tiene como meta superar las 61,91 millones de unidades vendidas de la NES, primera videoconsola de Nintendo, así como a la exitosa Wii, con más de 101 millones de unidades.

La Switch ya ha vendido más en dos años que otras consolas de la compañía nipona, como Nintendo 64 (32,9M), Nintendo GameCube (21,7M) y Nintendo Wii U (13,5M).

Te presentamos los diez títulos más vendidos en Nintendo Switch hasta ahora:

– Mario Kart 8 Deluxe – 19.01 millones

– Super Smash Bros. Ultimate – 15.71 millones

– Super Mario Odyssey – 15.38 millones

– The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 14.54 millones

– Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 11.28 millones

– Splatoon 2 – 9.28 millones

– Super Mario Party – 7.59 millones

– Pokemon Espada y Escudo – 6 millones

– New Super Mario Bros. U Deluxe – 4.59 millones

– Super Mario Maker 2 – 3.93 millones