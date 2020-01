Netflix y sus películas perdieron todo en los Golden Globes 2020

Conoce a los ganadores de los Golden Globes 2020. Una ceremonia en donde Netflix estaba nominado en todo y ganó en nada.

Netflix logró algo especial el año pasado cuando ROMA se convirtió en una sensación y arrasó con algunos de los premios más importantes en los Golden Globes y los Premios Óscar de 2019.

Para este año la plataforma de streaming había doblado o hasta triplicado la apuesta. Produciendo y distribuyendo un montón de películas que parecían diseñadas para ganar premios.

Están ahí los casos concretos de Historia de un Matrimonio (Marriage Story), El Irlandés (The Irishman) y Los Dos Papas (The Two Popes).

Pero, por desgracia, parece que la estrategia no ha rendido frutos. Y que por lo menos en lo que respecta a los Golden Globes 2020 todo fue un fracaso, ya que esas tres cintas fueron nominadas en casi todo pero también resultaron ignoradas a la hora de repartir los premios.

La lista de ganadores

Para darse una idea de la magnitud del desaire es necesario revisar la lista de nominadas y ganadoras en las categorías de cine. Resaltamos en negritas a las ganadoras y en cursivas las producciones de Netflix:

Mejor película (drama):

– El irlandés

– 1917

– Joker

– Historia de un matrimonio

– Los dos papas

Mejor película (comedia o musical):

– Yo soy Dolemite

– Jojo Rabbit

– Puñales por la espalda

– Érase una vez en…Hollywood

– Rocketman

Mejor director:

– Bong Joon Ho (Parasite)

– Sam Mendes (1917)

– Todd Phillips (Joker)

– Martin Scorsese (El irlandés)

– Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood)

Mejor actriz protagonista (drama):

– Cynthia Erivo (Harriet)

– Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio)

– Saoirse Ronan (Mujercitas)

– Charlize Theron (Bombshell)

– Renée Zellweger (Judy)

Mejor actor protagonista (drama):

– Christian Bale (Ford v Ferrari)

– Antonio Banderas (Dolor y Gloria)

– Adam Driver (Historia de un matrimonio)

– Joaquin Phoenix (Joker)

– Jonathan Pryce (Los dos papas)

Mejor actriz protagonista (comedia o musical):

– Ana de Armas (Puñales por la espalda)

– Awkwafina (The farewell)

– Cate Blanchett (Where'd you go, Bernadette)

– Beanie Feldstein (Booksmart)

– Emma Thompson (Late night)

Mejor actor protagonista (comedia o musical):

– Daniel Craig (Puñales por las espalda)

– Roman Griffin Davis (Jojo rabbit)

– Leonardo DiCaprio (Érase una vez en Hollywood)

– Taron Egerton (Rocketman)

– Eddie Murphy (Mi nombre es Dolemite)

Mejor actriz de reparto:

– Kathy Bates (Richard Jewell)

– Annette Bening (The Report)

– Laura Dern (Historia de un matrimonio)

– Jennifer Lopez (Hustlers)

– Margot Robbie (Bombshell)

Mejor actor de reparto:

-Tom Hanks (A beautiful day in the neighborhood)

– Anthony Hopkins (Los dos papas)

– Al Pacino (El irlandés)

– Joe Pesci (El irlandés)

– Brad Pitt (Érase una vez en Hollywood)

Mejor guion:

– Noah Baumbach (Historia de un matrimonio)

– Bong Joon Ho, Han Jin Won (Parasite)

– Anthony McCarten (Los dos papas)

– Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood)

– Steven Zaillian (El irlandés)

Mejor película de animación:

– Frozen 2

– Cómo entrenar a tu dragón: El mundo oculto

– El Rey León

– Missing Link

– Toy Story 4

Mejor película de lengua extranjera:

– Dolor y Gloria (España)

– The Farewell (EEUU)

– Los Miserables (Francia)

– Parasite (Corea del Sur)

– Retrato de una mujer en llamas (Francia)

Mejor banda sonora original:

– Mujercitas

– Joker

– Historia de un matrimonio

– 1917

– Huérfanos de Brooklyn

Mejor canción original:

– Beautiful Ghost (Cats)

– I'm Gonna Love Me Again (Rocketman)

– Into the unknown (Frozen 2)

– Spirit (El Rey León)

– Stand Up (Harriet)

Como podemos observar Netflix tenía 17 nominaciones repartidas en un total de 14 categorías. En algunas ternas estaba presente por partida doble o triple. Aún así, el único premio grande obtenido fue para Laura Dern como actriz de reparto.

Fue una noche de fracaso para Netflix en los Golden Globes 2020.