Netflix: Elon Musk se declara fan de "The Witcher" y alucina con canción de la misma

Durante los últimos días Elon Musk ha mostrado a través de su cuenta de Twitter el fanatismo que tiene por la música y serie de Netflix.

Elon Musk se ha declarado a través de su cuenta de Twitter como un completo fan del la serie perteneciente a Netflix "The Witcher".

El CEO de Tesla y fundado de SpaceX ha realizado algunas publicaciones donde parece que tiene la viral canción de la serie atrapada en su cabeza.

Es más, en una de las dos publicaciones realizadas por Musk este asumió que la melodía de la música de esta serie la mantenía "despierto" y publicó hasta un meme en relación a esto.

Netflix, Elon Musk y The Witcher

En la actualidad esta nueva serie de la plataforma goza de millones de usuarios quienes han sintonizado con ella donde al parecer Elon Musk sería uno más.

Según sus propias palabras, la canción de nombre "Toss a coin to ur Witcher" tiene vuelto loco a Musk quien afirmo que durante una semana no ha podido sacarse la melodía de la cabeza.

El primer tuit lo escribió el pasado 10 de enero en el cual realizó una repetición de la letra de la canción a la que se ha declarado un completo fan.

🎶 Toss a coin to ur Witcher 🎶 — Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2020

Luego realizó otra publicación alrededor en la madrugada del viernes 17 de enero en dónde publicó el conocido meme "Are you going to sleep" en el cual bromea en que la pegajosa canción lo mantenía despierto incluso por la noche.

En ambas publicaciones Elon Musk obtuvo alrededor de 200.000 likes y un montón de interacción por parte de los usuarios, mucho de los cuales también afirmaron que les pasaba algo similar y coincidieron con el CEO de Tesla en que la melodía de la canción de la serie original de Netflix quedaba dando vueltas en la cabeza.

Si aún no haz visto la serie y por ende comprendes la referencia de Musk, acá te dejamos un link donde podrás escuchar la melodía directamente en la cuenta de sus creadores y así juzgar por ti mismo si causa realmente los efectos que el dueño de Tesla afirma en redes sociales.