Netflix confirma que prepara película de anime The Witcher: Nightmare of the Wolf

Netflix tiene hambre de contenidos que los mantengan como la plataforma de streming por suscripción más popular de su segmento. Y lucen determinados a que la franquicia de The Witcher sea pieza clave para lograr su ambición.

La primera temporada se estreno en la víspera decembrina y de año nuevo, convirtiéndose en una de las series más populares en su momento.

Ni siquiera el mundo había visto el primer episodio de la saga cuando Netflix anunció que renovaría la producción para una segunda temporada por adelantado.

Ahora, la cuenta en Twitter de NXonNetflix, considerada como oficial, acaba de revelar que ya preparan una nueva película de estilo anime, llamada The Witcher: Nightmare of the Wolf.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra.

— NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020