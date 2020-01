Netflix: Se confirman 10 episodios para el Live Action de One Piece

Netflix sabe lo que todos queremos y es por eso que decidió crear una serie live action de One Piece, en donde veremos la aventuras de Luffy y su grupo de piratas de una manera muy distinta a la que nos tienen acostumbrados y al parecer, tendremos 10 episodios para empezar.

Sabemos que Netflix no es para nada, ni siquiera tantito cerca, la productora que mejor adapta los animes. Muestra de ello es la película de la que no hablamos, pero que por cuestiones editoriales tendré que mencionarla para ejemplificar mi punto y espero me perdonen: Death Note.

Y es que si bien, tienen buenas intenciones (ganar millones de dólares) la manera en que se acercan a las adaptaciones deja mucho que desear. Es por eso que saber que harán una serie live action de One Piece nos deja más preocupados que emocionados.

Pero en Netflix no se andan a medias tintas y decidieron que desde el inicio, desde la primera temporada, se muestren 10 episodios al menos. Además claro, que el mismísimo Eiichiro Oda estará involucrado en la realización de la serie.

Esto lo confirmó el mismísimo creador de One Piece por medio de un comunicado especial.

Season 1 of ONE PIECE's Live-Action series will have 10 episodes. Netflix will be involved in its production. pic.twitter.com/ytnAD9M8uw

— Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) January 29, 2020