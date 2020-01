La NASA revela la primera imagen en alta resolución del centro de nuestra galaxia

La NASA publicó una imagen infrarroja súper nítida del centro de la Vía Láctea, que revela nuevos detalles sobre el núcleo de nuestra galaxia, incluyendo enormes y hermosos remolinos de gas y polvo.

La panorámica espacial fue realizada con la ayuda del telescopio SOFIA, un avión Boeing 747SP que fue modificado para llevar un telescopio de 106 pulgadas de diámetro, y con el cual lograron revelar detalles bastante interesantes sobre nuestro vecindario cósmicos en alta resolución.

Una galaxia es un conjunto de gases, polvo, estrellas y sus respectivos sistemas, manteniéndose unida gracias a la fuerza de gravedad. Sin embargo, nuestra Vía Láctea también tiene un agujero negro supermasivo en el medio.

Check out this amazing footage of the center of our Milky Way captured by @SOFIAtelescope, the world's largest flying observatory.

