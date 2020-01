Móviles: ¿Por qué explota las baterías de los celulares?

Si alguna vez te preocupó el hecho de que la batería de tu celular fuera a explotar, entonces aquí te decimos porqué sucede esto a los móviles.

A veces pasa que la tecnología de nuestros móviles llega a fallar y si bien nos va, entonces solamente veremos que deja de funcionar y listo, pero hay casos en los que incluso se ha visto que las pilas explotan ¿pero por qué ocurre eso?

Ten cuidado cuando se inflen

Afortunadamente no me ha tocado ver explotar una batería de celular, pero muchos otros no son tan afortunados y hay quienes incluso han sufrido heridas gracias a que la batería de su celular explotó.

Antes que nada, cabe mencionar que esto sucede con las materias actuales, las cuales son de litio, pero ya se está trabajando en un nuevo tipo de batería que podrían ser usadas en básicamente todos los equipos a futuro, aquí te contamos más sobre eso.

Esto obviamente no pasa aleatoriamente, hay varias causas que pueden ocasionar esto. La primera y más conocida es el hecho de cargar tu equipo con un cargador que no es original. Muchas veces esto ocurre por la baja calidad de los cargadores de imitación o por la diferencia de voltaje que puede hacer que tu batería comience a tener problemas.

Otras de las causas pueden ser que tu equipo se cayó y eso hizo que la batería se dañara. Te darás cuenta que está dañada porque se inflará, lo que puede causar que la cubierta de tu celular se levante un poco.

Otra de las causas involucra exponer tu equipo a altas temperaturas. Para evitar que esto pase, debes quitarle su funda al cargarlo y procurar no usarlo bajo la luz del sol, lo cual puede hacer que su temperatura se eleve considerablemente.

Por último, si tu equipo se moja, la batería puede resultar dañada también, lo cual puede resultar dañada, aunque esto no ocurre con frecuencia, pues estas vienen protegidas contra el agua por lo general.