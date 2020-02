Motorola vendió 100 millones de Moto G y hablamos con su Gerente General, que nos confirmó que se vienen grandes sorpresas

Motorola logró un hito en la industria móvil vendiendo 100 millones del icónico Moto G, móvil que está disponible en el mercado desde el año 2013.

Corría el año 2013 cuando Motorola provocó un remezón en el mercado de los dispositivos móviles presentando su icónico Moto G, teléfono pionero en la "gama media" que logró transformarse, desde aquel entonces, en un símbolo de la empresa.

A raíz de esto, Motorola se encuentra celebrado hoy un histórico hito en el mercado de smartphones, las 100 millones de ventas de esta serie en todo el mundo (exceptuando China), colocando a este móvil como un éxito de ventas a lo largo de 7 años.

Para profundizar más sobre ello, conversamos con Nino Castelloti, Gerente General de Motorola a nivel Latam, quien nos contó en detalle sobre esta celebración por parte de la compañía además de todos los caminos que esperan tomar para esta nueva década, la que a modo de adelanto, llega con bastantes sorpresas.

Motorola y la venta histórica del Moto G

FW: ¿Cuándo comenzó la venta del Moto G?

NC: "Desde el 2013 que apareció la primera generación y el hito de haber llegado a las 100 millones de ventas es muy importante porque nosotros consideramos que creamos la gama media, que era algo que no existía, entonces por el 2013, las opciones del consumidor para aquel entonces eran equipos muy malos, que daban una mala experiencia , donde podíamos ver pantallas de 3.5 pulgadas, muy pequeñas, las baterías no aguantaban, cuando querías cargar una aplicación estas no cabían, en general era una experiencia muy mala en lo que respecta a los equipos accesibles".

"Y también habían equipos muy costosos por aquel entonces que eran de la gama alta, pero tenían que desembolsar mucho dinero. Por ende, el consumidor tenía solo dos opciones, un equipo de experiencia muy mala y precio accesible o un equipo de gama alta pero de generación anterior, de hasta dos a tres años atrás".

FW: ¿En ese momento nació la idea de integrar al Moto G al mercado?

NC: "Con el Moto G creamos un segmento en que entregamos al consumidor una mejor experiencia , similar a un gama alta, pero con un precio accesible, entonces para nosotros en aquel momento fue una pantalla muy grande donde tuvimos gran innovación con este dispositivo. En ese momento creamos un segmento que creció mucho.

Para darte algunos números, hablando del mercado mundial (menos China) que es un mercado diferente , nuestra gama media creció un 37%, mientras que en Latinoamérica esta creció un 53%, creamos un segmento muy importante.

FW: ¿Dónde pone esfuerzos la compañía para potenciar sus diferentes gamas de móviles?

NC: La gama media será siempre nuestra fortaleza, la famila G (6 millones de unidades en su octava generación) por ejemplo, pero te cuento un poco más sobre nuestra estrategia. La familia G empezó con ese propósito, lograr el posicionamiento de la gama, lograr una experiencia muy buena (de gama alta) a un bajo precio. Luego, sacamos más generaciones donde fuimos evolucionando porque estudiamos qué querían los consumidores.

Por aquel entonces realizamos una encuesta en la que les preguntamos a los consumidores donde no estaban conformes en base a su experiencia de uso con los equipos, donde obtuvimos las siguientes respuestas: duración de la batería y tiempo de carga, calidad de las fotos durante la noche (poca luz), pantalla, y el cuarto fue la palabra performance, sin saber por aquel entonces que realmente significaba esto".

La familia G se enfoca en entregar todas las características que pide un consumidor: batería, cámaras, buen software y buenas prestaciones en general. La familia G ya cubre estos puntos, y más allá de eso, hemos logrado mantener la fidelidad de los consumidores, quienes durante años nos han preferido y muchos ya van en su tercer o cuarto móvil de la marca".

FW: ¿Y en las otras gamas?

NC: "También tenemos la familia E, que tiene un funcionamiento correcto y en general nos podemos encontrar con un rendimiento similar a lo que vimos en las primeras familias de dispositivos de la familia G. Es un producto de muy buena calidad que entrega una buena experiencia a un precio justo, buscando siempre mantener una performance ideal acorde a lo que los usuarios que prefieren este segmento buscan.

También contamos desde hace 1 año y medio con una nueva generación, me refiero a la familia One. Esta familia de dispositivo llegó porque, al notar que la industria avanza muy rápido, por lo que existe tecnología nueva disponible y además responde a los cuatro pilares que piden los usuarios, así nació esta familia, intentando entregar mejores opciones para los consumidores más exigentes.

La familia One durante este tiempo decidimos enfocarlos en la 'experiencia de cámara', entonces más allá de entregar solo los cuatro pilares básicos que te explicaba antes, ahora lleva la experiencia de cámara a un nuevo nivel, mas avanzado, de lo último que hay en disponibilidad de mercado".

FW: ¿Piensa la compañía volver a los móviles de gama alta en algún momento?

NC: "Sí, ahora también volvimos a la gama “Premium” con el nuevo Motorola RAZR, dispositivo increíble que trae mucha innovación y además es un producto de nicho, nosotros entregamos mucho esfuerzo en desarrollar este equipo y también con la implementación al 5G. Para diseñar este móvil utilizamos como base nuestro primer dispositivo de la familia, que fue lanzado en el año 2004.

En lo que respecta a la gama alta, nuestro Presidente Global hizo el anuncio de que íbamos a volver a jugar en la gama alta gracias a un acuerdo entre Motorola y Qualcomm, con el que se lanzarían apuestas con los procesadores 765 y 865".

FW: ¿Cuales son las proyecciones de la compañía para la siguiente década?

NC: "En lo que respecta a las proyecciones de la compañía, Latinoamérica sigue creciendo efectivamente, siguiendo la ruta de siempre pensar en el consumidor final, vamos mucho más enfocados en los que nos pide la gente, integrando todas las mejoras necesarias para disponer de dispositivos competitivos.

Tenemos un sistema operativo Android que es muy limpio, prácticamente de 'stock', ofreciendo mucha ventaja en lo que respecta a la experiencia final del consumidor. Nuestra meta es seguir creciendo, todavía tenemos mucho espacio para crecer".

FW: finalmente ¿Cómo es la situación actual en Chile?

NC: "Chile es uno de los mercados que tenemos una participación menor, si lo comparamos con el promedio de Latinoamérica, por lo que es sin duda un área de enfoque para nosotros, para crecer, además de tener todos nuestros productos disponibles en el país.

Todos nuestros productos en Chile se han lanzado en línea con las presentaciones internacionales, por lo que tenemos precios muy justos y productos bastante frescos para ofrecer a todos los usuarios".