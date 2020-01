Mortal Kombat Legends: Se estrena tráiler de la película animada

Mortal Kombat Legends es el título que llevará la película animada que tomará lugar en el universo del juego de peleas más sangriento de la historia.

Casi de la nada se lanzó un tráiler nuevo de Mortal Kombat, el cual no involucra para nada a ningún personaje del contenido descargable para Mortal Kombat 11, sino que es el tráiler de una película de animación basada en la franquicia de juegos de pelea.

FINISH HIM!

Sinceramente, este tráiler de Mortal Kombat se ve impresionante y muestra a una variedad de personajes que podemos reconocer, además de una voz que te resultará muy familiar y sobre todo, el clásico Get over here! y Finish him.

Pero no te contamos más, debes verlo por ti mismo.

Parece que este filme será un deleite para todos los fanáticos, aunque tal vez no sea una buena idea verla con menores de edad pues podría tener mucha violencia y sangre. La última vez que vimos a Mortal Kombat en el séptimo arte fue en la segunda película Live Action llamada Mortal Kombat: Annihilation que se estrenó en el año de 1997 y que no gozó con la misma popularidad que la primera película de estas.

Además, parece que pronto podríamos ver una nueva película de esta franquicia en Live Action, aunque aún no tenemos una fecha para esto realmente, pero seguiremos informando en caso de que tengamos una fecha de salida.

Por lo mientras, nos quedamos con esta animación que desafortunadamente no verá la luz en cines pero que podrás comprar en Blu Ray en algún momento de la primavera de este mismo año, por lo que no tendremos mucho que esperar antes de que esto se estrene.

Además, cabe mencionar que Joker acaba de estrenarse hace unos días en Mortal Kombat 11 y que en un futuro no muy lejano podríamos ver a Spawn unirse de manera oficial al plantel, también los mantendremos informados sobre cualquier actualización en el tema.

Qué buen año para Mortal Kombat es este.