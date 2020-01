Modelo recauda dinero para combatir los incendios de Australia a cambio de fotos desnuda y a Instagram no le gustó nada

Australia está pasando por un mal momento, de eso no hay duda. Los incendios han destruido todo a su paso, y no hay indicios de que vaya a acabar por lo pronto. Flora y fauna se han visto afectados, lo que ha preocupado a personas de todo el mundo.

Kaylen Ward es una modelo de instagram de 20 años de edad, residente de Los Ángeles, Estados Unidos. Se hace llamar The Naked Philanthropist en redes sociales, lo que se traduce como La filántropa desnuda. La joven se dedica a mandar fotos subidas de tono a usuarios que pagan por ellas, lo que le resulta lucrativo.

La chica, como muchas otras personas, se puso muy triste con todo lo que está sucediendo en Australia. Es por eso que decidió ayudar a la causa.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

