Canadá: Militares tuvieron que jugar Pokémon Go para entender las invasiones de fans

Canadá comenzó a hacer que sus militares jugaran Pokémon Go para poder entender a los fanáticos que se acercan a las bases militares.

Pokémon Go sorprendentemente sigue siendo jugado por muchísimas personas en todo el mundo y curiosamente, dentro del grupo de jugadores, ya se encuentran las fuerzas militares de Canadá.

Pokémon para el ejercito

Vamos a ser serios, Pokémon ya es extremadamente popular en el mundo al grado de que es casi imposible no haber escuchado el nombre de esta franquicia o de la mascota de la serie, quien es Pikachu.

Pero a pesar de su popularidad, no todo el mundo lo juega, no todos conocen sus mecánicas ni están al tanto de las noticias que se relacionan con estos monstruos de bolsillo. Y más cuando se trata de Pokémon Go.

Este juego para móviles gozó de una muy grande fama en su lanzamiento, la cual comenzó a disminuir de manera impresionante con los meses que siguieron. Y a pesar de que hoy en día cuenta con una gran base de fans, no es ni de cerca el mismo número de jugadores que llegó a tener cuando estaba en la cúspide de su popularidad.

Es por eso, por el hecho de que ya pocas personas lo juegan a comparación de las que lo hacían, que los militares comenzaron a asustarse con ciertas cosas raras. En Canadá encontraron a varios jugadores actuando de manera sospechosa cerca de instalaciones militares. Ya fuera a pie, en auto o en grupos, los militares no sabían qué estaba pasando. Por lo que tuvieron que hacer un investigación a fondo.

Resulta que los militares no sabían que muchas personas aún estaban jugando Pokémon Go, por lo que tuvieron que comenzar a jugar ellos mismos para saber cuando las personas realmente están jugando o no.

Muchos de ellos no sabían nada de este título y ahora, ya deben tener mucha experiencia en este juego, pues es necesario hacerlo para la seguridad nacional ¿quién lo hubiera dicho?