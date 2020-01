México: Empresas de telefonía ya no te podrán llamar para ofrecerte servicios

Hoy es un día muy feliz, pues las empresas de telefonía en México ya no te podrán llamar para ofrecerte servicios de ningún tipo.

Por fin en México tenemos una noticia que seguramente le hará el día a más de uno, y eso es que las empresas de telefonía ya tienen estrictamente prohibido realizar llamadas a los clientes para ofrecer paquetes de servicios.

No hay nada peor que querer descansar después de una semana muy pesada y ser despertado por una llamada de una empresa de telefonía a las 8 de la mañana para ofrecerte un servicio que no quieres o que ya tienes.

Es por eso que desde ahora y para siempre, las empresas como Telcel, Movistar y AT&T ya no te podrán llamar para interrumpir tu sueño. Esto es posible gracias a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la NOM 184, la cual dice lo siguiente sobre las llamadas que están prohibidas.

“(Que promuevan) cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones adicional al ya contratado, paquete, nuevo plan o producto (propio o de terceros), así como publicidad de terceros, a menos que los consumidores manifiesten su consentimiento.”

Eso si, esto no quiere decir que las pequeñas empresas tienen la obligación de dejarte de llamar, eso quiere decir que mientras no sean los proveedores directos del servicio que están promocionando, te pueden seguir llamando.

Pero hay una buena solución a esto y esa es que registres tu número en el Registro Público para que te dejen de llamar estas y muchas otras empresas mientras estás trabajando o intentando descansar.

