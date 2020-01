México podría comenzar a registrar los datos biométricos de todos sus ciudadanos

Un documento filtrado podría confirmar que el gobierno de México apunta a registrar los datos biométricos de todos los mexicanos.

México intenta actualizar la forma en que se tiene un registro de población y parece que ahora llegaremos a un estado de registro que haría sonrojar al mismísimo Ray Bradbury. Puesto que el gobierno apunta a registrar los datos biométricos de toda la población. Así lo reportan en El Universal.

Una buena idea en papel

El gobierno de México se encuentra analizando la opción de realizar un registro de toda la población, el cual incluirá pero no estará limitado a lo siguiente:

Escaneo de Rostro

Escaneo de iris de los ojos

Huellas digitales

Con esto, se buscaría frenas crímenes como el robo de identidad, además de poder atrapar a criminales por medio de esta tecnología al tener un archivo completo de absolutamente todos los mexicanos. ¿Cuántos registros se harían de esta manera? Se harían aproximadamente 126 millones de registros, ya que ese es el número actual de mexicanos, un poco más, un poco menos.

Actualmente se cuenta con el registro biométrico de unos 10 millones de mexicanos, pero no es ni la mitad de lo que quieren tener. Estos registros se han obtenido de parte de instituciones de salud como lo son el ISSSTE, el Seguro Popular y el mismo IMSS.

Se tiene pensado además, que se deberán invertir unos 600 millones de pesos en este programa. Pero no todo queda ahí, sino que los datos biométricos de cada ciudadano estarán ligados a su CURP, es decir, básicamente cualquier persona podrían tener acceso a estos. Si esto último no te da miedo, es porque no lo has pensado lo suficiente.

Al parecer, sería en octubre del año 2024 que se daría a conocer de manera oficial y eventualmente evolucionaría a un nuevo servicio: Servicio Nacional de Identificación Personal, el cual estaría formado por un Registro de Identidad, una Verificación de Identidad y por último, una Identificación de Identidad.