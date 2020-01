México: ¿Cuánto cuesta el avión presidencial que se podría rifar?

Se ha hablado mucho sobre la rifa del avión presidencial en México pero ¿cuánto realmente cuesta este importante vehículo?

En México los ánimos están por los cielos en muchos sentidos, pues algunos se sienten felices de poder participar para ser dueños del avión presidencial que se podría rifar; mientras que otros se sienten ofendidos casi a nivel personal por esta decisión. Pero sin importar si esto te hace feliz o no, hay una cuestión muy importante de la que poco se ha hablado y eso es el precio real del avión presidencial.

No es nada barato

En vista de que no solamente es un avión muy importante para el país y el transporte de gobernantes sino que sobre todo, su interior está completamente amueblado, el precio de este avión se incrementa bastante.

El precio original del avión, el cual se compró durante el sexenio de Peña Nieto, este Boeing 787-8 costó un aproximado de 127 millones de dólares. Lo cual ya de por si es bastante dinero. Por otro lado, cuando este se modificó por toda la parte interior, el precio de este se incrementó bastante, pues llegó a costar unos 200 millones de dólares aproximadamente.

Como podrás ver, no es cualquier cosa y de ganártelo, podrías volverte multimillonario al venderlo aunque sea por debajo de su precio original. Ahora que si quieres entrar a la rifa, entonces realmente no tienes que hacer mucho más que esperar a que se confirme la rifa, pues hasta el momento solamente es una idea que podría o no llevarse a cabo.

Se dice que esta rifa se llevará a cabo por medio de la Lotería Nacional y que cada cachito de lotería costará alrededor de 500 pesos, así que el costo de cada uno de estos es muy bajo a comparación de lo que te podrías ganar, en caso de que lo puedas vender por tu cuenta, claro está.

En lo personal, creo que es algo muy surreal y me da más risa que otra cosa.