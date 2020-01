México: Parte de la población cree que el avión presidencial está maldito

Una encuesta relacionada al avión presidencial de México demostró que parte de la población cree que el avión está embrujado.

El avión presidencial de México no se ha logrado vender y ya que esta fue una de las promesas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, la gente se ha comenzado a preguntar la razón de esto. Sin embargo, una encuesta que se realizó sobre este tema, nos demuestra las creencias de parte de la población mexicana.

¡Está embrujado!

No es un secreto todo lo que ha ocurrido con este avión mexicano tan único, pues se puso a la venta y nadie lo quiso comprar, es por eso que se está pensando en realizar una “rifa” de este vehículo por medio de la Lotería Nacional.

Se dice que el cachito costará 500 pero aún así, hay muchos mexicanos que están renuentes a participar y no es para menos, pues tener un avión no es cualquier cosa. Es por eso que El Financiero realizó una encuesta en donde se le preguntó a la población sobre las razones de que el avión no se haya podido vender aún, las respuestas son las siguientes.

El 37% de la población cree que esto se debe a que el gobierno no sabe vender el avión. El 32% cree que no se ha podido vender por ser muy caro y el 17% cree que no se ha vendido porque es muy poco útil. El 8% simplemente no sabe la razón.

Sin embargo, hay un 6% de la población que cree que el avión no se ha podido vender porque está maldito. Eso quiere decir que hay muchas personas que creen que alguien maldijo al avión para que no se pudiera vender, específicamente para eso. Es decir, no lo embrujaron para que se cayera en pleno vuelo ni para otra cosa, solo para impedir su venta.

¿Quieres entrar a la rifa? Así es interior del avión presidencial que se rifa en México El avión presidencial de México podría rifarse entre todos los habitantes del país, pero ¿ya conocías cómo es que se ve este por dentro?

Eso demuestra que el pensamiento mágico sigue muy presente en México y hay personas que lo ven como la explicación más razonable de todas.