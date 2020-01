México: Crean una app que te permite controlar tu celular aún estando apagado

Aún si tu celular se encuentra apagado, hay una aplicación en México que te permite controlarlo a distancia, sirve en especial si te lo roban.

Si vives en México y alguna vez has perdido el celular o incluso, si te lo han robado, entonces seguramente has sentido esa horrible desesperación de saber que has perdido una gran cantidad de dinero y que tus datos podrían estar comprometidos. Es por eso que hay una app especial que te ayuda encontrar tu equipo celular incluso si está apagado.

Y todo es gracias a una mexicano

México es un país en donde la delincuencia abunda y lamentablemente, es algo de todos los días, es por eso que el robo de celulares sigue en aumento y eso representa siempre un problema para todos los habitantes del país.

Es justo por eso que se creó una aplicación que se llama Hammer Security, la cual podría ayudar mucho a todos quienes en algún momento han sufrido esto y para que quienes tengan la lamentable necesidad de usarla.

Esta aplicación funciona de una manera muy sencilla, pues una vez que lo decidas, puedes acceder a la ubicación de tu equipo, a la cámara y al micrófono incluso si se encuentra apagado, pero lo mejor de todo es que no activa ninguna notificación, esto con el fin de que los ladrones no se den cuenta de que los estas grabando.

No solo puedes hacer eso, sino que hay muchas maneras de seguir usándolo desde lejos, bloqueando el equipo, tomando fotos cuando intenten desbloquearlo. Además de enviar alertas y ubicación en tiempo real sin importar si tiene o no batería.

Esto se hace al entrar a la web de Hammer Security y dar de alta tu celular, para que desde la misma web seas capaz de manipularlo a distancia.

No podemos asegurar que la policía pueda entrar directamente a la casa del ladrón en turno, pues esto tiende a ser muy complicado, pero al menos se puede exponer al ladrón en redes sociales tanto con su dirección como con su rostro, su voz y si son descuidados, hasta su nombre.

Si la quieres descargar, aquí te la dejamos.