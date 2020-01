México: Se registran 4 posibles casos de Coronavirus en Jalisco

Justo cuando parecía que México se encontraba libre del Coronavirus, se reportaron otros 4 posibles casos de esto en Jalisco.

México parecía estar a salvo del coronavirus después de que se confirmó que en Tamaulipas el virus no estaba presente, pero resulta que no estamos a salvo de todo, pues se han registrado 4 nuevos posibles casos de coronavirus en territorio mexicano.

Esto es en Jalisco

Después de que el coronavirus se volvió noticia internacional, todos los países comenzaron a ser más proactivos en la búsqueda de posibles entradas del virus a las distintas naciones y justamente eso es lo que pasó en México.

Desde que se sospechó que había dos casos de este virus en el país, las autoridades comenzaron a tomar acciones para investigar si estos eran efectivamente casos de coronavirus. Afortundamente no fue el caso, pero no estamos fuera de peligro.

Hoy en la mañana se reportaron otros 4 posibles casos de coronavirus en Jalisco, los cuales no se han confirmado aún como casos de este virus, pero ya se encuentran las investigaciones. Así que aún no debemos bajar la guardia, pues no nos encontramos fuera de peligro en México.

Recuerda que ahora más que nunca es importante mantener una higiene alta, por lo que es importante lavarte muy bien las manos después de salir a la calle y no tocarte la cara durante el tiempo que te encuentres en el transporte público y hasta lavarte las manos. Sobre todo, también es importante evitar comer en la calle y acudir al médico ante cualquier síntoma que pudiera presentarse.

Si quieres conocer los síntomas de este virus, te dejamos toda la información en la siguiente nota, pero te podemos adelantar que todo es muy similar a la gripa, pero mucho más intenso.

Por otra parte, China ya se encuentra cerrando el acceso y salida de sus más grandes ciudades, por lo que esto podría ayudar a detener que el virus se descontrole.