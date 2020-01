Megaterremoto: Astrónomo de la Universidad de Chile desmiente relación de sismo con alineación de planetas

Matías Díaz, astrónomo de la Universidad de Chile, profundizó con respecto al rumor sobre la ocurrencia de un megaterremoto por la alineación de planetas.

Durante las últimas horas a través de redes sociales, surgió un rumor de la ocurrencia de un megaterremoto en el mundo este 13 de enero, debido a una particular alineación de planetas que ocurriría a día de hoy.

El rumor señalaba que ocurriría un supuesto terremoto de características de cataclismo debido a que los cuerpos celestes del Sistema Solar formarían una línea recta perfecta entre ellos.

Desde el mundo de las astrología también existen diversas predicciones con respecto a esta situación, donde se afirma que este terremoto similar a los que ocurren cada 500 años en algún lugar del planeta Tierra.

A raíz de esto, conversamos con el Astrónomo de la Universidad de Chile e investigador del centro CATA Matías Díaz quien nos contó cual es la verdadera relación entre este tipo de fenómenos astronómicos y los movimientos de las placas en la Tierra.

Megaterremoto por alineación planetaria

En palabras de Díaz "Las personas en general suelen aferrarse a estas creencias que muchas veces carecen de sustento científico. Desde el punto de vista de las astronomía esto no tiene relación, ya que es normal que los planetas se alineen por el movimiento normal que realizan alrededor del Sol, por lo que en este sentido este fenómeno no es raro y su ocurrencia es mayor de lo que se cree".

"Es por esto que, desde la visión astronómica, no tiene nada que ver ni tampoco existe evidencia científica que la alineación de planetas pueda causar el movimiento de las placas tectónicas. Este argumento suele surgir desde la noción que se tiene cuando ocurren esta alineaciones, podría ocurrir un aumento en la fuerza gravitatoria entre ellos, pero la distancia de cada uno es bastante por lo que la influencia real que tienen un sobre otros es casi nula".

"Los terremotos no tienen que ver con cosas que pasan en el Sistema Solar si no que estos son producidos por los procesos que ocurren dentro de la Tierra, por lo que ocurra entre Neptuno y Plutón u otro planeta no va a generar que las placas tectónicas aumenten o disminuyan en su actividad".