Estas son las medidas que tomará el AICM para detectar el Coronavirus

El Coronavirus podría ya haber llegado a México y con este se han comenzado a tomar medidas que puedan prevenir que se propague.

El Coronavirus ya se ha reportado que llegó de alguna manera a Tamaulipas, en México y parece que ya se están tomando las medidas necesarias para que esto no se vuelva un problema nacional. Justo eso lo que también se encuentra haciendo el AICM, pues es justo por aquí que el virus podría entrar más fácilmente al país.

¿Deberíamos alarmarnos?

Al inicio se reportaron dos casos de Coronavirus, siendo el primero una falsa alarma, quedando solamente el caso de Tamaulipas, el cual también podría ser falsa alarma pero que se está trabajando para determinar la situación y contenerla en caso de ser real.

Por otro lado, el riesgo de que este virus entre al país no es nulo, pues cada día se realizar incontables vuelos internacionales, dentro de los cuales podría venir algún pasajero infectado con este virus.

Es por eso que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya se encuentra atento ante cualquier tipo de problema relacionado con el Coronavirus que se pudiera presentar.

“Nos encontramos atentos a las instrucciones que giren la OMS, la OACI y la Unidad de Sanidad Internacional del AICM, respecto a las medidas a tomar en caso de que se detecte a algún pasajero con los síntomas del coronavirus.”

Esto lo publicó la misma página de Twitter oficial del AICM. Por lo que podemos estar seguros que al menos están al tanto de esto y que se mantienen alertas ante cualquier instrucción que la Organización Mundial de la Salud pueda dar sobre este importante asunto de salud nacional.

Plague Inc. se vuelve el juego más descargado en China gracias al Coronavirus Gracias a todo lo que está ocurriendo con el Coronavirus proveniente de China, el juego llamado Plague Inc. se ha convertido en la app más descargada.

Curiosamente, este virus ya se ha reportado en Estados Unidos también, por lo que podrían ocurrir más de estos casos si es que no se toman las medidas necesarias en Estados Unidos. Aunque por el momento no hay razón para alarmarse en absoluto, pues se está trabajando para que no pase a mayores.