MCU: los superhéroes son estúpidos según el director de Parasite

Bong Joon-ho, director de la aclamada cinta Parasite, dice que nunca haría algo para el MCU de Marvel porque los superhéroes son estúpidos.

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se llevó un revés duro con el anuncio de los nominados a los Premios Óscar 2020. Ya que Avengers: Endgame tuvo un número mínimo de nominaciones, mientras que Joker arrasó con todo.

Joker y Netflix arrasan: conoce a los nominados a los Premios Óscar 2020 La Academia se tomó su tiempo pero por fin ha mostrado sus nominados a los Premios Óscar 2020. Destacando algunas sorpresas que todos deseábamos.

Bong Joon-ho, director y guionista de Parasite, por su parte, tuvo un gran día, ya que su cinta extranjera logró entrar en varias categorías.

En su momento ya revisamos los motivos por los que sobran argumentos para quien considere a Parasite la película del año.

Por qué Parasite es la película del año [FW Opinión] SIN SPOILERS: "Dios bendiga al glorioso Wi-Fi".

Y ahora con esta cantidad brutal de nominaciones lo más natural es pensar que el genio detrás de todo, Bong Joon-ho, podría entrar a Hollywood por la puerta grande y hasta tal vez hacer algo para el MCU. Pero les adelantamos que la triste respuesta es que eso no sucederá.

El cineasta, en entrevista con The Times of London reveló que rechazaría cualquier oferta para hacer una película de Marvel y su MCU. Más que nada porque no le gustan nada los superhéroes. Es más, los considera idiotas:

No me gustan los superhéroes en absoluto. Creo que son un poco estúpidos. Me gustan los personajes que tienen que completar misiones más allá de sus propias capacidades. En esta película [Parasite] no tenemos villanos ni héroes. Cada personaje es agradable hasta cierto punto y cobarde hasta cierto punto. Débiles y mundanos, hasta cierto punto. Y eso es realista. Así somos todos. Así es la gente que nos rodea todos los días.

Más que nada, para Bong Joon-ho, es espectro dramático que ofrece una película de superhéroes es más limitado.

Aunque tal vez en la traducción las palabras de él terminaron resultando un poco más rudas de lo esperado.