MCU: Captain Marvel 2 entra oficialmente en producción y los haters reaccionan

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) a pesar de tener varias cintas anunciadas sigue siendo un misterio para la mayoría.

La mayoría de las cintas parecen no tener el arrastre y popularidad que poseían los personajes anteriormente visto en pantalla. Mientras que secuelas largamente esperadas se habían mantenido en el limbo indefinidas. Pero por lo menos ahora Captain Marvel 2 (Capitana Marvel 2) por fin es una realidad.

De acuerdo con una publicación de los colegas de Deadline, la gente de Marvel Studios por fin ha iniciado oficialmente con la producción de esta segunda parte.

Se confirma que Brie Larson regresaría como la protagonista, pero habría un cambio sustancial en el equipo detrás de cámaras. Megan McDonnell, guionista responsable de la próxima serie de Disney Plus, WandaVision, sería la encargada de escribir el nuevo libreto.

Dicha serie también forma parte del MCU, así que las especulaciones inmediatas de cómo podría conectar la nueva historia con la Fase 4 están presentes desde ya.

Se rumora igual que Anna Boden y Ryan Fleck no regresarían como directores para Capitana Marvel 2. Ellos también co-escribieron el guión.

Y como sería de esperarse internet reaccionó, en Twitter es posible encontrar algunos ejemplos donde los propio usuarios lanzan comentarios negativos o exhiben a otras comunidades; donde el odio y crítica hacia el personaje y su cinta es bastante patente:

Are you kidding me? Are you Fucking kidding me. This Has to be some type of sick, Sick Joke. This Islam loving Uber Feminist is gonna write the new #CaptainMarvel .. They really want us to hate them. Islam doesn't empower Women. It subjugates them Hello. Is AnyOne Home!? Fuck. pic.twitter.com/Mj8IX1LOMk

I see the usual toxic sludge of YouTube has plenty of thoughts on #CaptainMarvel 2 seeking a female director, Geeks + Gamers is even the first result that comes up when you search "Captain Marvel 2."

I feel like none of these YouTubers ever grown out of a Kindergarten mentality. pic.twitter.com/gJ3JbR9R3U

— Brian K Myers (@fluffyman85) January 23, 2020