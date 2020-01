Mark Hamill explota contra Facebook y Mark Zuckerberg borrando su cuenta

Mark Hamill sigue dando de qué hablar. Ayer reventó internet en Chile luego de que el actor "vomitara" por una imagen de Pinochet mostrado como un Jedi. Y ahora el chico ha explotado contra Facebook.

A través de su cuenta oficial de Twitter Hamill hizo pública su decisión de eliminar su cuenta y página oficial de la popular red social dirigida por Mark Zuckerberg.

Todo como una reacción directa a un reportaje publicado por el New York Times. En donde revelan que Facebook en realidad no cambiaría sus políticas de moderación; de cara al futuro periodo de campañas electorales en Estados Unidos y otros países:

So disappointed that #MarkZuckerberg values profit more than truthfulness that I've decided to delete my @Facebook account. I know this is a big "Who Cares?" for the world at large, but I'll sleep better at night. #PatriotismOverProfits 🇲🇾>💰 https://t.co/seb2eJMTo6

