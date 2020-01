La Rana del Loa ha sido considerada en peligro de extinción

El espécimen único de la rana del Loa, que fue elegida hace algunos días como la "embajadora de la fauna chilena", está en peligro de extinción.

La rana del Loa (Rhinoderma darwinni) que habita principalmente los alrededores del río cercano a la ciudad de Calama en Chile, ha sido declarada en peligro de extinción.

Esta es una especie de anfibio anuro, siendo un animal endémico de los bosques templados en Chile y Argentina, pero que cuenta con este tipo de ranita que vive en las inmediaciones del Río Loa que actualmente es única en el mundo.

Tan querida es por las personas que, incluso hace algunos días, Goodall Chile la eligió(tras una votación) como el representante para este 2020 de la fauna chilena, obteniendo un total de 6.500 votos e imponiéndose contra otros competidores.

Rana del Loa

Tal es la preocupación que ha causado la situación actual de este pequeño anfibio en el mundo entero que, hace algún tiempo, el propio actor Leonardo DiCaprio realizó a través de su cuenta de Twitter un comentario sobre la actual situación que corre la ranita chilena.

Pero ¿Qué significa que la rana del Loa sea la embajadora de la fauna chilena?, según palabras de Alexandra Guerra, Directora Ejecutiva de Goodall Chile " Tras el concurso obtuvimos más de 17 mil votos de los cuales 6.500 fueron para la rana, lo que significa que se convierte en la embajadora de la fauna chilena durante todo el año 2020 y con esto la fundación realizará diversas actividades educativas para que la gente la pueda conocer, valorar y proteger el día de mañana porque está en peligro de extinción".

Esta especie nativa es la que más corre peligro de extinción en la actualidad. Es más, hace algún tiempo algunas de las especies que quedan vivas fueron llevadas al Zoológico Nacional de Santiago para recibir cuidados especiales y evitar su extinción, pero en aquel entonces Alejandra Montalba, Directora del recinto, realizó preocupantes declaraciones.

"Llegaron en muy malas condiciones, muy desnutridas, una de ellas lamentablemente no logró sobrevivir y ahora están bajo el cuidado de especialistas". Finalmente, no se tiene noción exacta de cuantos especímenes de este anfibio quedan en el país, pero su existencia corre peligro y si algunas de ellas comienzan a morir, el ecosistema en el cual se desarrollan no podrá funcionar de forma natural, por lo que urge salvarlas pronto como especie.