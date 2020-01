Las predicciones de Los Simpson nos avisaron del Coronavirus

Los Simpson se han vuelto tendencia de nuevo gracias a que usuarios aseguran que estos predijeron el coronavirus, aquí te contamos todo.

Es curioso como es que cada que algo pasa en el mundo real, siempre se puede encontrar algo relacionado a Los Simpson y sus predicciones, es por eso que ahora tenemos una nueva predicción que ya no estaba avisando sobre el Coronavirus.

¿Hay algo que no haga bien esta familia?

Si, meter referencias de Los Simpson en cada conversación es algo que se ha vuelto un estándar entre los fanáticos de la serie, pero cuando empezamos a hablar de las profecías o predicciones que esta serie ha tenido, es cuando todo mundo entra a la conversación, hayan visto o no la serie.

Y es justamente eso es lo que pasa cada que una predicción se vuelve real, como la que veremos hoy, en donde predijeron el coronavirus.

Cabe mencionar que en lugar de ser una gripa proveniente de China, en Los Simpson esta vino directamente de Osaka, Japón y es justo por es que la llamaron “La gripe de Osaka” la cuál infectó a Homero una vez que abrió un paquete que pidió desde Japón.

El asunto es que aunque Homero es el primer infectado, no es el único en recibir un paquete con este virus desde Asia y muchos en Springfield terminan padeciendo esta fuerte gripa, por lo que Marge tiene que cuidar a toda su familia y por error, termina en la cárcel.

Si bien, no todo se sigue al pie de la letra (en especial al comparar japoneses con chinos) muchos usuarios en Redes Sociales aseguran que es una de las predicciones más acertadas hasta la fecha, pues la gripa dentro de Springfield básicamente inutilizó a la ciudad.

Tecmo Cup Soccer Game: El juego de Captain Tsubasa de Nintendo que no conocías No todos los juegos de Captain Tsubasa vieron la luz bajo su propia licencia, tal es el caso que veremos el día de hoy con Tecmo Cup Soccer Game.

Si quieres ver el episodio, este se llama Marge in Chains y fue emitido el 6 de Mayo de 1993, para mejor referencia, este es el episodio numero 21 de la temporada 4. ¿Interesante, cierto?