Todo lo que se sabe hasta ahora del Xiaomi Mi 10

Cada vez son más los usuarios y amantes de la comunidad móvil que se interesan más por los terminales chinos. Y para este 2020 uno de los más interesantes sin duda sería el Xiaomi Mi 10.

Lo cierto es que para todos lo que estamos en América Latina de pronto se vuelve realmente complicado averiguar algo sobre esta clase de modelos.

La mayoría de las fuentes de filtraciones están en chino, literalmente, y muchas veces esos rumores terminan mostrándose como falsos o inexactos por la gama de variables que ensamblan estas compañías.

Con el Mi 10 no es la excepción pero aquí les compartimos un vistazo general de lo más confiable y factible que ha circulado en torno a este smarpthone.

Xiaomi Mi 10 Pro #5G should be sold at 10 am (local time) on Valentine's Day (14/02).

Snapdragon 865 + 108MP + 65W + Wi-fi 6 pic.twitter.com/t1PgAZSOwK

