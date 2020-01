Kobe Bryant aprendió a hablar español gracias a “Don Francisco”

Bryant admitió haber sido muy fanático de Don Francisco y aseguró que el programa lo motivó y ayudó a perfeccionarse en este idioma.

La inesperada muerte de la súper leyenda del básquetbol, Kobe Bryant, a los 41 años y en un accidente de helicóptero, deja un gran vacío en el deporte mundial.

Pero, pocos conocen que la estrella de los Lakers de los Ángeles sabía hablar español con fluidez. ¿Cómo aprendió? Como lo reconoció el propio exbasquetbolista en diversas entrevistas, aprendió a hablar de manera fluida el español en gran parte gracias al programa de ‘Don Francisco’.

Esa es la verdad. Bryant admitió haber sido muy fanático de ‘Sábado Gigante’ de Don Francisco y aseguró que el programa lo motivó y ayudó a perfeccionarse en este idioma.

“Aprendí mirando La Madrastra, viendo Sábado Gigante. Mirando novelas con Vanessa (Cornejo), mi esposa. Con mi suegra también”, dijo, en una ocasión, para una entrevista al canal latinoamericano de la NBA.

Amante del idioma español

“Me encanta el español, es muy divertido. Me gusta responder en español cuando me lo piden. Me gusta aprender los idiomas”, señaló en otros programas años atrás.

“La Mamba Negra” también relató que con ello pudo dar futuras entrevistas totalmente en español para la comunidad latina cuando anunció su retiro y también siguió los partidos de las selecciones latinoamericanas en el Mundial de Brasil 2018.

El deportista siempre será recordado por su gran carisma y sonrisa a la hora de conceder entrevistas a las cadenas televisivas. Aseguró ser fanático de la comunidad latina.

Kobe Bryant hablaba #español. En una conferencia de prensa sobre su retiro dijo que la comunidad Latina era muy importante para él porque lo recibieron bien en Los Ángeles , con abrazos y les pidió 2-3 años para aprender español. #KobeBryant #RIPKobe #NBA| pic.twitter.com/utGXk9ky6K — Carlos Quiñones (@sabio28) January 26, 2020

Recibió el respaldo de los latinos

Él afirmó que cuando jugó para Los Lakers recibió un gran apoyo de la comunidad de Los Angeles, mayoritariamente hispana, quienes lo cobijaron y dieron su apoyo

“Son muy importantes los fans latinos porque cuando llegue aquí esos fueron los fans que me abrazaron más con mucha pasión. Yo dije dame dos o tres años voy a hablar un poquito de español, no es muy bueno pero voy a hablar un poquito…Tener una esposa que latina es muy significante”, señaló en 2017.

Bryant, quien falleció a los 41 años, ganó cinco títulos de la NBA en sus 20 temporadas con los Lakers, terminando con 33.643 puntos, 7.047 rebotes y 6.306 asistencias en 1.346 juegos de la NBA en su carrera.