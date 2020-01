¿El Joker en la vida real? Joaquin Phoenix es arrestado en una protesta

La realidad imita la ficción.

Los "Fire Drill Fridays", o en español algo como "viernes de simulacro de incendios", es la iniciativa de protesta de la actriz y activista Jane Fonda. Inspirada en el trabajo de Greta Thunberg, todos los viernes se instala en el Capitolio de Estados Unidos. En ese lugar, más acompañantes se le unen, logrando una gran convocatoria semanalmente. Juntos demuestran su rechazo a las decisiones que su gobierno está tomando con respecto a la crisis medioambiental por la que atraviesa el planeta.

Joaquin Phoenix, actor que acaba de ganar un Globo de Oro por su papel en la película Joker, asistió a la última protesta llevada a cabo en Washington D.C. Al parecer, el mundo real no está tan lejano de las películas y Phoenix fue arrestado, al igual que el personaje al que interpretó.

Joaquin no fue la única celebridad que se presentó a acompañar a Jane Fonda en la protesta. Junto a él se encontraban también Martin Sheen (que actúa en Grace and Frankie, junto a Fonda) y Maggie Gyllenhaal (The Dark Knight). De hecho, fue una de las convocatorias más grandes que han habido hasta ahora del evento.

Todos los viernes la actividad se enfoca en un tema en específico. Esta semana pidieron el fin de toda exploración o extracción de combustibles fósiles y el cese inmediato de subsidios por parte de los contribuyentes a las compañías petroleras. Cada uno de los famosos realizó un discurso para la gente que se congregó. Además, Phoenix aprovechó la oportunidad para pedirle a la multitud que siguiera sus pasos y se volvieran veganos.

El arresto

El portal TMZ reportó que la policía advirtió a los participantes que si no cooperaban y se dispersaban serían arrestados. Así fue y entre varios manifestantes que fueron arrestados se encontraba Joaquin Phoenix. Una escena que usuarios en internet aseguraron haber captado en video. Lo más probable es que se libere en las próximas horas. Aunque para los fanáticos del Joker, no es una escena tan difícil de imaginar.