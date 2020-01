Joaquin Phoenix gana el Critics Choice Awards por Joker y es favorito para el Óscar

Además dijo un interesante discurso sobre salud mental que ¿glorifica? aún más su actuación en Joker.

Joker tiene ya algo de rato que salió de cartelera. Pero la actuación de su protagonista ha perdurado y ahora que llega la temporada de premios Joaquin Phoenix se está convirtiendo en uno de los favoritos para llevarse el Óscar a Mejor Actor.

Joker y Netflix arrasan: conoce a los nominados a los Premios Óscar 2020 La Academia se tomó su tiempo pero por fin ha mostrado sus nominados a los Premios Óscar 2020. Destacando algunas sorpresas que todos deseábamos.

La noche de este 12 de enero de 2020 se llevaron a cabo los Critics Choice Awards. Considerados por muchos como la antesala sobre las nominaciones finales de la academia para los Premios Óscar.

Fue justamente en esta ceremonia que Joaquin Phoenix fue elegido como mejor actor por su interpretación en Joker. Posicionándolo en automático como favorito para llevarse el Óscar dentro de algunas semanas.

Según el sitio web de seguimiento de premios Gold Derby, las posibilidades de Phoenix para obtener una nominación al Oscar como Mejor Actor eran de 10/3.

Phoenix encabezaba la lista que incluye Adam Driver por Marriage Story (19/5), Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood (5/1), Antonio Banderas por Dolor y Gloria (13/2) y Taron Egerton por su papel en Rocketman ( 17/2).

Al final, los nominados a mejor actor resultaron ser:

Antonio Banderas – Dolor y Gloria

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver -Marriage Story

Joaquin Phoenix -Joker

Jonathan Pryce -The Two Popes

De modo que se cumplieron buena parte de las predicciones que igual lo posicionan como alto favorito para llevar la estatuilla.

De igual forma llama la atención el poderoso discurso que dio al recibir el premio. En donde habló sobre la salud mental y lo que su papel contribuyó a posicionar este tema:

Tomaron un personaje de un cómic y lo usaron para hablar de trauma infantil, violencia con armas, aislamiento y salud mental… invitaron a la audiencia para que vean cómo se siente ser uno de los olvidados. Y lo aprecio profundamente.

¿Cuáles son sus predicciones?