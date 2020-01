Así sería el iPhone 12 que se podría estrenar este mismo año

Después de un tiempo, por fin tenemos los primeros detalles de como será el iPhone 12 que probablemente se estrene este 2020.

El iPhone 12 ha causado muchas expectativas, pues al parecer este saldrá a la venta este mismo año y las filtraciones y confirmaciones están a la orden del día.

Adios notch

Uno de los cambios que se reportan para el nuevo iPhone 12 será el hecho de no tener un notch como sus versiones anteriores, además de que podemos ver un diseño que podría ser el que veríamos este mismo año de parte de Apple.

Esta información llega a nosotros de parte del medio LetsGoDigital, en donde pudieron hacerse de una imagen especial proveniente de una patente realizada en Japón a finales del año 2019, para ser más específicos, fue hecha el 23 de Diciembre del año pasado.

Como podemos ver, la pantalla ocupará la mayor parte del frente del equipo, por lo que podemos darnos una idea de cómo es que se verá. Por otro lado, parece que hay un equipo si cuenta con notch, el cual se puede ver hasta el lado derecho de la imagen, el cual parece tener tres dos cámaras frontales.

Ya sea que esto se un modelo distinto o que sea una versión previa del diseño, eso está por verse. Pero el hecho de que este último tiene como fecha de registro Enero 2019, hace que haya más preguntas sin responder.

También nos queda otra duda respecto a esto, pues si no hay notch, entonces la cámara o cámaras frontales podrían ser implementadas en forma de Pop Up en la parte superior del equipo, ya que de otra manera no lo tendría frontales y eso no tiene sentido para un equipo en el 2020.

Sea como sea, no podemos dudar que se ve increíblemente bien y muestra un diseño muy estético que seguramente se agotará como si fuera pan caliente.

¿Tú qué opinas de este nuevo diseño de iPhone?