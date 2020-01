“Ser regulada” y usarse por el bien de la humanidad, es la propuesta de Google para la Inteligencia Artificial

Sundar Pichai señaló que el mundo debe asegurarse de usar la inteligencia artificial “para el bien y que esté disponible para todos”.

El CEO de Google y Alphabet, Sundar Pichai, solicitó nuevas regulaciones en el mundo de la inteligencia artificial (IA) destacando los peligros que plantea la tecnología como el reconocimiento facial y las deep fake, al tiempo que subrayó que cualquier legislación debe equilibrar “daños potenciales … con oportunidades sociales”.

“Aquí no hay duda en que la inteligencia artificial necesita ser regulada. Es muy importante hacerlo”, escribió Pichai en un editorial de The Financial Times. Aunque dejó una interrogante en el aire: “La única pregunta es cómo abordarlo”.

Aunque Pichai dice que se necesita una nueva regulación, aboga por un enfoque cauteloso que podría no ver muchos controles significativos sobre la inteligencia artificial.

Señaló que para algunos productos como los autos sin conductor, se deben introducir “nuevas reglas apropiadas”. Pero en otras áreas, como la atención médica, los marcos existentes pueden ampliarse para cubrir productos asistidos por IA.

Agregó que la inteligencia artificial “puede aumentar el conocimiento, el éxito, la salud y la felicidad de las personas”. No obstante, avisó de que “la historia está llena de ejemplos de cómo las virtudes de la tecnología no están garantizadas”.

Tecnologías prometedoras

“Las empresas como la nuestra no pueden simplemente construir nuevas tecnologías prometedoras y dejar que las fuerzas del mercado decidan cómo se utilizará”, escribió Pichai.

Luego añadió: “Es igualmente importante para nosotros asegurarnos de que la tecnología se aproveche para bien y esté disponible para todos”.

El CEO de Alphabet, quien encabeza quizás la compañía de inteligencia artificial más prominente del mundo, también enfatizó que “la alineación internacional será crítica para que los estándares globales funcionen”, destacando un área potencial de dificultad para las compañías tecnológicas en lo que respecta a la regulación de AI.

Actualmente, los planes de EEUU y de la UE para la regulación de la IA parecen ser divergentes. Si bien la Casa Blanca aboga por una regulación de toque ligero que evite el “alcance excesivo” para alentar la innovación, la UE está considerando una intervención más directa, como una prohibición de reconocimiento facial por cinco años.

Miedo al reconocimiento facial

El editorial de Pichai también puso en primer plano preguntas no resueltas en el enfoque de Google para la regulación de la inteligencia artificial.

Por ejemplo, el CEO señala que los principios internos de la compañía prohíben ciertos usos de la tecnología, “como apoyar la vigilancia masiva o violar los derechos humanos”. Debido a preocupaciones como esta, Google no vende tecnología de reconocimiento facial.

En última instancia, Google, como los reguladores gubernamentales, debe equilibrar la promesa y la amenaza de las tecnologías de inteligencia artificial.