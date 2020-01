Experta: antes de los seis años el cerebro desarrolla la destreza de un segundo idioma

La psicolingüista Esti Blanco-Elorrieta recomienda hablarle a los recién nacidos en tres idiomas para fortalecer el aprendizaje.

Todas las personas tienen las mismas capacidades y reflejos de comunicación para ser bilingües. Pero, en los niños y niñas el aprendizaje es rápido, y más aún antes de los seis años es que está destreza se puede desarrollar con facilidad.

Así lo aseguró Esti Blanco-Elorrieta, psicolingüista reconocida este año por Forbes 30 under 30 como joven promesa científica.

Ella, con tan solo 29 años, habla cuatro idiomas y lleva cinco años en la Universidad de Nueva York (NYU), becada por La Caixa, donde investiga la arquitectura del cerebro bilingüe en el entorno natural.

La experta asegura, en una entrevista al País de España, que antes de los seis años, el niño alcanza un nivel nativo de aprendizaje bilingüe de un segundo idioma o más.

Pasada esa edad el cerebro es capaz de aprender el vocabulario a la perfección.

Pero ella recomienda, por otro lado, hablarle a un recién nacido en tres idiomas y seguir la iniciativa a lo largo de su infancia es lo mejor.

“Es cierto que tardará más tiempo en hablar correctamente, pero al final llegará a controlar los tres idiomas. Es como con la música. Le puedes poner música clásica, country y rock, y con el tiempo, sabrá diferenciar todos los estilos”, aseguró Blanco-Elorrieta al diario español.

Hablar con personas bilingües

La psicolingüista también recomienda hablar con las personas bilingües para fortalecer el aprendizaje.

“Cuando estás con gente bilingüe o que al menos entiende el otro idioma, no tienes necesidad de controlarte. Tu cerebro se adapta a ese contexto y no tiene por qué hacer el mismo esfuerzo que si entrara alguien que no entiende ese idioma”, relata.

En definitiva, el cerebro de la persona bilingüe trabaja más a la hora de comunicar. La corteza prefrontal manda una señal que bloquea las palabras inadecuadas.

Dicho entrenamiento desarrolla ventajas cognitivas como por ejemplo elegir la información más relevante.

“Puedes estar hablando tranquilamente y te das cuenta de que la palabra que tienes en la punta de la lengua no existe en castellano", comenta. La persona debe por lo tanto explicarse con más detalle para hacerse entender.

La científica trabaja con participantes de todas partes del mundo que hablan perfectamente al menos dos idiomas, o bien de la misma familia, o bien muy distintos, incluyendo también la lengua de los signos.