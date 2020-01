Huawei P40 sería más barato que modelos previos

El Huawei P40 se encuentra rodeado de una cantidad impresionante de jugosos rumores a esta altura de 2020.

Entre la información no confirmada y las múltiples filtraciones en realidad esto ya se convirtió en un juego de adivinar qué se termina mostrando como cierto y qué se descartaría en su presentación.

Pero la mayor incógnita, como suele ser en este tipo de escenarios, es el precio final que tendría el complejo terminal de gama alta.

Porque es necesario ser honestos, cada detalle que ha salido en torno al Huawei P40 en realidad lo muestra y valida como un smartphone atractivo y de alta potencia.

Sin embargo, la ausencia de los servicios y aplicaciones de Google se ha convertido en un punto de consideración para muchos compradores indecisos.

Tal vez es bajo esta lógica que el más reciente rumor sobre el Huawei P40 resulta tan atractivo. Ya que al parecer sería mucho más barato de lo que se supone debería.

Todo se deriva de una publicación en Twitter de la cuenta @RODENT950, un leaker relativamente reconocido cuando se trata de Huawei; y quien asegura que el P40 será mucho más barato que sus antecesores.

The prices of the P40 series will be lower.#HuaweiP40Series pic.twitter.com/EhMcVMJR7p

— Teme (特米) (@RODENT950) January 27, 2020