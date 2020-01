Huawei P40: Se filtran supuestas fotos del dispositivo donde se puede ver su pantalla

A través de Weibo, se han podido ver imágenes del Huawei P40 en las que observamos su pantalla curva y una carcasa que cubre su tapa trasera.

Supuestas nuevas fotos se han filtrado del Huawei P40, móvil de la marca china que en unos pocos meses será presentado de forma oficial.

Mediante unas capturas de pantallas publicadas en Weibo, las imágenes del móvil dieron la vuelta a través de las redes sociales Chinas, pero con el paso de las horas la publicación fue finalmente eliminada.

En la primera foto se puede ver una fotografía (real) de este teléfono con la pantalla encendida en donde además podemos distinguir las curvas con las que esta cuenta.

Huawei P40 y fotos filtradas

Gran revuelo está causando la espera de este móvil durante las últimas semanas, ya que de a poco hemos ido conociendo como será su diseño final además de las nuevas opciones que ofrecerá la renovación de la gama P de Huawei.

Del P40 ya se sabe que tendrás dos versiones, una normal y otra Pro, esperando que durante el trascurso del año podamos ver alguna en la familia Lite. También conocemos, gracias a las diversas filtraciones, que este nuevo móvil será construido en cerámica y contará con cinco lentes traseros.

Aunque las fotos que se dieron a conocer hace algunas horas fueron tomadas en un servicio de trasporte público, existe un grupo de personas que se mantiene distante de la hipótesis de que ese dispositivo sea el P40, ya que algunos creen que podría ser el OPPO Reno 3 Pro 5G.

A raíz de esto, no podemos confirmar si estas fotografías corresponden al P40, ya que en la parte trasera se ve tapada por una carcasa que no permite ver los lentes de la cámara. En esta imagen se ve la parte posterior de la carcasa, pero no se puede ver para nada los lentes traseros.

Finalmente, solo nos queda esperar por la presentación oficial del nuevo móvil de la compañía China, el cual debería ver la luz durante el mes de marzo.