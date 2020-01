Grand Theft Auto V recibe un increíble mod de Vice City

Grand Theft Auto V es un juego que se ha ganado el corazón de todos y cuyos mods son increíbles, como el que veremos a continuación.

Grand Theft Auto V continua gozando de una increíble popularidad que se hace más grande día con día. Y es que los seguidores de este juego no lo han dejado morir en absoluto al alimentarlo con streamings y con mods que siguen haciendo que se mantenga fresco a pesar de lo años.

Más recientemente, un mod se ha vuelto viral gracias a que involucra a uno de los títulos más queridos de la franquicia: Vice City.

La ciudad del vicio llega a GTA V

Después de muchos rumores que señalan a Vice City como la siguiente ciudad en la que se desarrollará GTV 6, algunos fans decidieron no esperar y hacer su propio mod para GTA V en donde se puede jugar como Tommy Vercetti y disfrutar algunas de las misiones del juego original.

Es decir, lograron recrear toda la ciudad Vice City para que se vea mucho más actual y con ciudadanos que encajan con la zona, así como automóviles y edificios.

Cabe destacar que este mod tan inmenso fue creado por tan solo 10 personas que no están ganando nada de dinero, no son un estudio de programadores enorme, sino que lo hicieron en su tiempo libre. Lo cual explica que no todas las texturas se hayan hecho en HD, sino que hay edificios y calles que se ven muy similar a los visto en el PS2.

Sin embargo, lo importante no es centrarse en los detalles de edificios random, sino que se pudo crear una ciudad completa que a muchos les encantará volver a vivir aunque sea solo conduciendo en sus calles con el buen Tommy.

Filtran supuestos detalles de Grand Theft Auto 6 en Internet Un usuario de Reddit filtró una lista enorme de detalles que supuestamente podremos ver en Grand Theft Auto 6 ¿será real todo esto?

Si lo que quieres es probar este mod por tu cuenta, entonces aquí te dejamos el link de descarga del mod. Recuerda que es para el GTA V de PC, por lo que no te servirá en consola.