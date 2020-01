Google I/O 2020 ya tiene fecha para su conferencia y nadie sabe qué esperar

Tal vez Samsung y Huawei están acaparando todos los rumores y filtraciones del momento. De cara a sus eventos que tendrán en febrero y marzo. Pero Google acaba de robarse un poco de la atención masiva con el anuncio de su esperada conferencia I/O 2020.

Las razones sobran. Cada año este evento es una absoluta incógnita, incluso para los más fanáticos de la compañía.

Pero ahora por lo menos tienen una certeza, cortesía de Sundar Pichai, jefe máximo de la firma que usó su cuenta oficial de Twitter para revelar la fecha de Google I/O 2020:

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1

— Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020