Google sí escucha todo lo que dices y así puedes desactivarlo

Es una historia común. Adquirimos un nuevo smartphone, comenzamos a configurar nuestra cuenta de Google, aparece una ventana emergente que nos dice que para usar algún servicio debemos aceptar los términos y condiciones. Aceptamos, pero nunca leemos lo que dice.

El problema es que al dar tap sobre ese botón terminamos permitiendo que Google (y otras compañías) graben toda nuestra actividad cuando activamos el micrófono a través de sus plataformas.

La gente de USA Today parece que acaba de descubrir esto, y durante la semana ha venido publicando una serie de artículos y videos donde "demuestran" cómo es que Google Assistant graba toda la actividad, incluyendo comandos de voz.

It's not just the wake word. Google, we discovered, can record, store and archive your queries when using the apps or even https://t.co/lhIuCc5DLl and voice search. How do you feel about this folks? https://t.co/rDJVotgtyd pic.twitter.com/byA9BW0lpl

— Jefferson Graham (@jeffersongraham) January 4, 2020