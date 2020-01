Google crea herramienta llamada "alerta SOS" por el coronavirus

Google ha lanzado hoy una nueva herramienta llamada "alerta SOS" en el buscador, que tiene el propósito de mostrar información y recursos importantes sobre la enfermedad en los resultados de una búsqueda.

La implementación de esta herramienta fue desarrollada en conjunto con la Organización Mundial de la Salud(OMS), quienes facilitaron todos los datos oficiales a la compañía para ser expuestos en forma pública a través de la web.

Al momento de que los usuarios busquen a través del buscador información del coronavirus, en la parte superior de la pantalla aparecerá la alerta, donde al acceder obtendrás acceso rápido a información importante sobre actualizaciones con respecto a la evolución de la enfermedad.

El nuevo brote de coronavirus ha causado la alerta de todo el mundo. Luego de completar más de 8.000 infectados y alrededor de 180 muertos (la mayoría en China), la Organización Mundial de la Salud determinó ayer declararla una emergencia sanitaria global.

Ante esto, la preocupación de las personas aumentó considerablemente, ya que ha fecha de hoy todavía no existe un medicamento efectivo para controlar los síntomas y el contagio persona a persona es el gran causante de su rápida propagación.

Today we launched an SOS Alert w/ @WHO, to make resources about #coronavirus easily accessible. When people search for related info on @Google, they’ll find the alert atop results page w/ direct access to safety tips, info, resources & Twitter updates from WHO.

— Google Communications (@Google_Comms) January 30, 2020