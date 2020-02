Alarmante hallazgo en la Antártica: científicos detectan agua tibia en el glaciar "más peligroso del mundo"

Un grupo de científicos detectó por primera vez la presencia de agua tibia en un punto vital debajo del glaciar Thwaites, el cual se encuentra en la Antártica y que desemboca en el mar de Amundsen, a unos 30 kilómetros al este del monte Murphy en la tierra de Marie Byrd.

Según informa el diario uruguayo El País, consignando a la agencia DPA, las aguas registran más de dos grados por encima del punto de congelación y fluyen debajo del Thwaites, realizándose el hallazgo en la parte terrestre del glaciar.

Esto se detectó luego que se efectuaran mediciones durante enero, tras crear un orificio de acceso de 600 metros de profundidad y 35 centímetros ancho, desplegándose un dispositivo de detección de océano para medir las aguas que se mueven por debajo del glaciar.

A team led by NYU prof David Holland found warm water at a vital point underneath an Antarctic glacier—an alarming discovery that raises concerns about global sea-level rise. Collecting the data took about 96 hours in subzero weather. More via @nytimes : https://t.co/uvrldriEH0 pic.twitter.com/mpirHw81fK

El director del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Ambientales de la Universidad de Nueva York, David Holland, señaló al respecto que "las aguas cálidas en esta parte del mundo deberían servirnos como una advertencia sobre los posibles cambios terribles en el planeta provocados por el cambio climático".

"Si estas aguas están causando el derretimiento de los glaciares en la Antártida, los cambios resultantes en el nivel del mar se sentirán en las partes más habitadas del mundo", afirmó.

De igual manera, precisó que "el hecho de que nuestro equipo haya registrado agua tibia en una sección de la zona de puesta a tierra de Thwaites, donde hemos sabido que el glaciar se está derritiendo, sugiere que podría estar experimentando un retroceso imparable que tiene enormes implicancias para el aumento global del nivel del mar".

Cabe mencionar que el glaciar es prácticamente del tamaño del Reino Unido y es responsable de 4% del aumento global en el nivel del mar, por lo cual es considerado como el "más peligroso del mundo".

En ese sentido, acorde a lo informado por BBC, el Thwaites contaría con suficiente agua para aumentar el nivel de los mares del mundo en más de medio metro.

Cabe mencionar que la NASA alertó el año pasado que se encontraron signos de desintegración rápida en el glaciar.

Beneath West Antarctica's Thwaites Glacier, @NASAJPL researchers found signs of rapid disintegration: a cavity 2/3 the area of Manhattan. It's big enough to have contained 14 billion tons of ice, and most of it melted over the last 3 years. More science: https://t.co/NaraA7amKi pic.twitter.com/Nknxb5l5dc

— NASA (@NASA) January 31, 2019