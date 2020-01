Los nuevos Galaxy Buds Plus de Samsung vendrían en al menos tres colores

Las filtraciones del próximo hardware de Samsung siguen llegando, y esta vez los auriculares de última generación de la compañía están en el centro de la atención de los amantes de la música y la tecnología.

Los renders compartidos por Ishan Agarwal a través del blog MySmartPrice, parecen ofrecer la primera visión del Galaxy Buds Plus de Samsung, una nueva adición a su línea de auriculares inalámbricos Bluetooth.

Si bien las especificaciones de los auriculares de Galaxy Buds Plus siguen siendo un misterio, aparentemente vendrán en al menos tres variantes de color diferentes, que incluyen blanco, negro y azul claro.

Exclusive: Here are the full Galaxy Buds+/ Buds 2 official high quality renders! They will probably be 50% expensive more than Galaxy Buds (depending on your region). I don't know the specs yet but it should have bigger battery, more colours.

LINK: https://t.co/2CHw1YiLjM pic.twitter.com/S28f9qvilJ

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 21, 2020