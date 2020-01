Famosa youtuber es extorsionada, por lo que reveló ser transexual

La youtuber NikkieTutorials, quien tiene más de 12.4 millones de suscriptores en su canal, subió un video explicando su situación.

NikkieTutorials es una de las youtubers más exitosas del portal de videos. El número de suscriptores de su canal asciende a 12.5 M y suma billones de reproducciones. Desde el 2008, cuando tenía 14 años, realiza tutoriales de maquillaje y videos relacionados al tema. Saltó a la fama cuando el año 2015 su video "The Power of Makeup" se hizo viral, que actualmente tiene más de 40 millones de visitas.

La chica acostumbra a hablar de temas personales, y es muy cercana a sus seguidores. Sin embargo, siempre todo se centra en la temática del maquillaje.

Un video inesperado

Esta vez, Nikkie de Jager (su nombre real) subió un video que sorprendió a sus millones de suscriptores. Ya ha sido visto por 500.000 usuarios.

En el video titulado I'm Coming Out., la chica contó que fue extorsionada. No habla mucho acerca de la gente que la quiso chantajear, sino que su video se concentró en una revelación que nadie esperaba. Nikkie confesó que es transgénero, información que no era de conocimiento público. La chica contó que fue algo que siempre quiso compartir con sus seguidores, sin embargo dijo que "deseaba hacerlo bajo mi propias condiciones, y la oportunidad de hacerlo me fue arrebatada".

El emotivo video dura 17 minutos aproximadamente. Además de la confesión, contó a sus seguidores un poco sobre el difícil camino que enfrentó al decidir hacerlo público. También contó sobre su proceso de transición, que comenzó a sus 6 años. Habló sobre los obstáculos que tuvo mientras vivió este proceso, que terminó completamente cuando tenía 19 años. Es decir, según lo que la misma Nikkie destacó, que parte de su proceso de transición quedó registrado en su canal. Todo eso lo hizo con el objetivo de ayudar a sus seguidores que pudieran estar pasando por lo mismo. La chica dice en el clip "Quiero inspirar a pequeñas Nikkies que se sienten fuera de lugar, para que puedan vivir su vida de la forma que quieran y merecen".

Apoyo de su familia

La vloguera destacó el gran apoyo que le dio su familia, en especial su mamá, como una niña transgénero. "Mi madre siempre me aceptó. Eso es todo lo que necesita un niño: un padre que entienda, escuche y respete" dijo entre lágrimas. Fue ese apoyo lo que la hizo ser una mujer segura de sí misma. "Estoy orgullosa de mi historia" declaró. Además, agregó un mensaje a sus seguidores:

"Estoy orgullosa de mi historia (…) Ya no tengo que guardarme nada. No más secretos. Mi relación con ustedes va a ser más abierta de lo que ha sido jamás".