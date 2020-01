Falleció Kobe Bryant, legendario basquetbolista y ganador de un Oscar [ACTUALIZADO: iba con una de sus hijas]

Accidente en helicóptero.

Una triste noticia enluta del mundo de los deportes, entretenimiento y más, y es que la leyenda del basquetbol mundial, Kobe Bryant, ha fallecido.

Esto lo informa el portal TMZ y diversos medios internacionales, que confirman que su fallecimiento se dio en un accidente en helicóptero, donde todos los tripulantes perdieron la vida. Esto sucedió en Calabasas, California. Despegaron en Newport Beach, camino al Staples Center en Los Angeles.

Helicopter & recovery efforts underway. Saddened to hear the tragic death of the NBA legend Kobe Bryant pic.twitter.com/b8SVKZS9MM — Taimur A Calson® (@TACalson) January 26, 2020

No iba acompañado de su familia. Bryant tenía 41 años y recién anoche se le rindió homenaje en el partido de los Philadelphia Seventy Sixers contra Los Angeles Lakers (equipo en donde es ídolo), ya que Lebron James lo logró superar en anotaciones históricas de la liga.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Kobe no solo estuvo involucrado en el mundo deportivo, ya que "Black Mamba", como se le conocía, tenía una fuerte relación con el mundo tecnológico a través de su calzado deportivo con Nike, además de ganar un Oscar por mejor corto en 2018.

Actualización: en FOX NEWS su representante confirma lo sucedido.

Actualización 2: ESPN confirma:

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020

Actualización 3: TMZ, que reportó el tema en primera instancia, confirma que Gianna Maria Onore (conocida por los apodos GiGi y Mambacita), su hija de 13 años, falleció también en el accidente.