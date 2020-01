Facebook cuenta con un número de WhatsApp y aquí te diremos cuál es

Si lo que quieres es ponerte en contacto directo con Facebook por medio de WhatsApp, te contamos que ya puedes hacerlo y te damos el número.

Para las todas las compañías es de vital importancia estar en comunicación con sus empleados, lo mismo aplica para aquellas de redes sociales como Facebook. Es por eso que existe un número de WhatsApp con el que puedes ponerte en contacto con los administradores de la red social en caso de ser completamente necesario.

Un importante contacto

Si bien, no es un número en donde te puedas poner a platicar con el mismísimo Mark Zuckerberg para hacerle preguntas incómodas como el lugar en donde se está hospedando, este número te ayudará a encontrar una manera más rápida y efectiva de hacerle saber a los administradores sobre fallas y errores que tenga la red social.

Esto incluye también cosas como dar a conocer tus deseos de cerrar tu cuenta de que todo sea borrado o dar a conocer a Facebook que cierta persona ha fallecido para poder tomar acciones con el perfil. En caso de estas dos últimas acciones, si podría recibir respuesta de parte de uno de los encargados del número para dar seguimiento a tu caso.

El número es +1 650 543 4800 y aunque estoy seguro que nadie me va a hacer caso, recuerda que solamente se debe usar cuando quieras realizar algunas de las acciones antes mencionadas, aunque no se limita a eso, no es un número para bromas.

Este contacto directo es especialmente útil en caso de que te roben tu cuenta o creen un perfil falso haciéndose pasar por ti o por algún conocido. Aunque seguramente también podremos ver apoyo en reportes en caso de acoso o para reportar grupos de Facebook que puedan estar realizando acciones ilegales.

Recuerda que siempre debes acompañar tus reportes con capturas de pantalla para que sean tomados en cuenta, de lo contrario no podrían ayudarte con tu caso, así que tenlo siempre en cuenta.