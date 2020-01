Facebook cambiará su diseño por completo dentro de poco

Todos estamos ya acostumbrados al diseño de Facebook, pero parece que dentro de poco tiempo podremos ver uno completamente nuevo.

Facebook ha permanecido como una red social importante por muchos años, y a pesar de los escándalos en los que se ha visto envuelto, aún cuenta con millones de usuarios. Pero algo nuevo parece que está por llegar de parte la plataforma y eso es un diseño completamente nuevo.

No sé si me gusta

Hay que admitirlo, los cambios son difíciles, en especial si viene de parte que usamos todos los días, ya que nos obliga a aprender una nueva manera de usar nuestras herramientas a las que ya estamos acostumbrados.

Pues resulta que el cambio de diseño de Facebook si trae grandes cambios y se nota desde la primera vez, pero no nos creas, velo por ti mismo.

Como podrás ver, se puede ver mucho menos color azul y unas barras de opciones mucho mas organizadas que antes y con un estilo mucho más minimalista que el diseño actual. Curiosamente, esto ya se ha comenzado a mostrar para algunas personas, por lo que podría aparecer así tu Facebook en cualquier momento.

Sin embargo, no se ha lanzado el nuevo diseño aún a nivel global, pero hay rumores de que podríamos ver esto implementarse en Abril. Por lo que dejaremos de ver el diseño actual este año sin falta.

En lo personal, creo que sacrifica mucho de su personalidad y no me convence del todo el logo de Facebook en la esquina, parece como si fuera una versión pirata de la plataforma, pero no puedo negar que se nota mucho más funcional que cualquier otro diseño que hemos visto de Facebook hasta la fecha.

¿Tú qué opinas de este cambio drástico de diseño?