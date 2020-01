Espacio: Para el año 2083 podríamos ver una estrella explotar

Si es que tú o alguien de tu familia sigue vivo para el año 2083, podrán ver un espectáculo en el espacio como ningún otro.

El espacio es algo que siempre no has maravillado a los humanos desde que tenemos uso de razón, y es que en este se esconden incontables misterios que tal vez nunca podamos ver en nuestro corto tiempo de vida en este planeta. Y es justamente un evento muy interesante en el espacio el que se podrá ver en una fecha muy lejana.

Una estrella explota

A lo largo del tiempo en el que el ser humano ha habitado la Tierra, hemos estudiado los astros, las estrellas, los planetas y todo lo relacionado con estos. Obviamente hemos presenciado también grandes eventos espaciales como eclipses totales, lluvias de estrellas y alineamientos de planetas.

Pero si hay algo que no hemos visto de primer mano es una estrella explotar en nuestro firmamento. Pero eso podría cambiar dentro de unos años, muchos años para ser sincero, pero no tanto como para que sea imposible que la gente no lo vea.

De acuerdo con la Sociedad Astronómica Americana, la estrella conocida como V Sagittae se encuentra en sus últimos años de vida y está cerca de explotar. Lo cual la haría la estrella más brillante del cielo sin comparación alguna.

NASA: El telescopio espacial James Webb ya tiene fecha de lanzamiento El Telescopio Espacial James Webb de la NASA es una maravilla tecnológica que pronto podremos ver en acción. Te contamos todo a continuación.

Lamentablemente, este espectáculo no será visible sino hasta el año 2083, en donde la estrella pasará de ser apenas visible a ser el centro de atención de todo mundo.

“En las próximas décadas, esta estrella se iluminará rápidamente. Alrededor del año 2083, su tasa de acumulación aumentará catastróficamente, derramando masa en cantidades increíblemente altas sobre la enana blanca.”

Eso fue lo que dijeron Bradley E. Schaefer, Juhan Frank y Manos Chatzopoulos, astrónomos del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad Estatal de Louisiana. Así que si tienes planeado tener hijos, ellos seguramente si podrán ver este evento sin problemas, o si te mantienes muy sano en la actualidad, es posible que alcances a verlo.