Elsa de Frozen se vuelve el primer meme viral del 2020

Elsa, la famosa princesa de la serie de películas Frozen, se ha vuelto el primer meme viral del año 2020, aquí tienes unos ejemplos.

Los memes tienen una forma muy rara de nacer y justamente ahora le tocó a Elsa de Frozen ser la cara del primer meme viral del año 2020. Y las personas han comenzando a crear incontables memes de esta princesa con padres de hielo, pero no por su personalidad ni por su magia, es por su nombre.

Elsa Pato

Con la segunda película basada en el universo de Frozen, la popularidad de Elsa volvió a resurgir, pero tal vez no de la manera en que Disney hubiera querido, sino que es más una burla al mismo personajes que un homenaje a la creación de los animadores de la empresa de entretenimiento.

Es por eso que, como siempre pasa, el Internet se puso creativo y creó varias imágenes que hacen burla del nombre de Elsa, al combinarlo con otras palabras que empiezan con “Sa” y si no entiendes aún cómo lo hacen, aquí te dejamos unos cuantos ejemplos, bastante buenos por cierto.

Elsa grado corazón#elsa pic.twitter.com/StrlZ9DeJl — J U A N K 🔱 (@Fuck_You_J10) January 2, 2020

Como verás, el colectivo de Internet lo ha hecho de nuevo, sinceramente es una de las cosas más estúpidas pero más divertidas que hemos visto en cuanto a memes se refiere desde hace tiempo.

Eso si, no tiene nada que ver con la serie de películas pero, en caso de que te estés preguntando que tan bien fue recibida la secuela del filme que popularizó la canción de Let It Go, entonces debes saber que no fue muy bien recibida por los seguidores, pues aseguran que tiene de poco a nada que ver con la película original.

Eso si, la canción que viene a reemplazar a Let It Go no es tan buena como la original, pero la puedes encontrar ya en Just Dance 2020, por lo que si quieres meterte a bailarla, es una actualización completamente gratuita dentro de este título de baile.