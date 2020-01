Elon Musk asegura que los Tesla podrían hablar con las personas dentro de poco

Los autos Tesla son conocidos por su gran tecnología que los hace únicos en el mercado, en especial por ser eléctricos y amigables con el medio ambiente. Pero fuera de lo anterior, dentro de poco podrían comenzar a hacer algo que hasta ahora es solo parte de la ciencia ficción: hablar con los pasajeros.

Lo hemos visto en incontables películas, series, libros, anime y manga, poder hablar con tu automóvil como si de una personas se tratara es algo que todos hemos querido hacer aunque sea una vez. Y es que eso ayudaría a hacer que los viajes largos en carretera y en la ciudad se hagan mucho más llevaderos para aquellos que viajan solos.

Pues de acuerdo al mismísimo Elon Musk, esto podría ser una realidad dentro de poco pero con una sola condición: las personas deben querer que esto sea parte de los vehículos Tesla.

Esto lo confirmó por medio de un Tweet corto y conciso, el cual está acompañado de un video en donde se puede ver y escuchar a un automóvil hablando con el mismo Elon Musk.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa

— Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020