Elon Musk se pone a bailar durante un evento de Tesla en China

Elon Musk es ya una de las figuras más importantes de la humanidad, al grado de que se ha hecho un renombre fuera de la ciencia y el espacio por su personalidad con la que muchos se sienten identificados. Y eso lo dejó ver en especial durante un evento de Tesla en China.

Elon Musk no solamente ha hecho importantes avances en cuanto a la exploración espacial y en cuanto al transporte del futuro, también se ha ganado el corazón de millones de personas por ser alguien que no se toma a sí mismo muy en serio.

Muestra de ello, es que él le dio voz a su propio personaje en Rick & Morty, quien es una versión alterna de este que se llama Elon Tusk, y como su nombre lo dice, tiene un par de colmillos enormes.

Pero para demostrar que sigue siendo una figura importante relajada y que puede dejar de ser serio por un buen rato, Elon Musk se puso a bailar como si nadie lo viera arriba del escenario de de una presentación de Tesla en China. Aquí te dejamos el video para que lo veas por ti mismo.

.@elonmusk showing off his dance moves in celebration of the model 3 deliveries from Shanghai factory. This is a huge feat and a turning point for Tesla. Congrats to everyone at @tesla for making this happen. pic.twitter.com/e6SeTEngD7

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) January 7, 2020